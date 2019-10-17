Gebze Parklarla Donatılıyor

PARKLARDA SOSYALLEŞSİNLER DİYE…
Sosyal belediyeciliği kendisine ilke edinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahallerimizde çocuklarımızın güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri parkların sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. Çağımızın en önemli hastalığı, teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımız tablet ve telefonlara bağımlı hale geliyor. Çocuklarımızı tablet ve telefonlarla oynamaları yerine parklarda sosyalleşmelerini sağlamalıyız. Biz Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri, enerjilerini atıp güzel vakit geçirebilecekleri parkların sayılarını arttırıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde hız kesmeden devam edecek” dedi.