Gebze Parklarla Donatılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi, ilçedeki parklara yenileri ekleniyor! Hürriyet Mahallesi 2065 sokakta yapımına başlanan parkta; çocuklar için oyun grubu, yetişkinlerin spor yapabilecekleri fitnes grubu ve spor alanı, yeşil alan ve oturma grupları yer alacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi, ilçedeki parklara yenileri ekleniyor! Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört yanında uygun alanlara yeni parklar inşa ediyor. Çocukların okullarından kalan boş zamanlarını aileleriyle birlikte oyunlar oynayabileceği ve güven içerisinde geçirebileceği parklara yenisi ekleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Hürriyet Mahallesi 2065 sokakta yapımına başladığı parkta çocuklar için oyun grubu, yetişkinlerin spor yapabilecekleri fitnes grubu ve spor alanı, yeşil alan ve oturma grupları yer alacak.

PARKLARDA SOSYALLEŞSİNLER DİYE…

Sosyal belediyeciliği kendisine ilke edinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahallerimizde çocuklarımızın güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri parkların sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. Çağımızın en önemli hastalığı, teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımız tablet ve telefonlara bağımlı hale geliyor. Çocuklarımızı tablet ve telefonlarla oynamaları yerine parklarda sosyalleşmelerini sağlamalıyız. Biz Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri, enerjilerini atıp güzel vakit geçirebilecekleri parkların sayılarını arttırıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde hız kesmeden devam edecek” dedi.