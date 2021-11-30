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Gebze Pelitli Ve Kadıllı’da Yol Onarım Çalışması

Büyükşehir, konforlu bir yolculuk için Gebze Pelitli ve Kadıllı’da yol onarım çalışması yaptı

Gebze Pelitli Ve Kadıllı'da Yol Onarım Çalışması

30 Kasım 2021 Salı 10:52

 

Kocaeli’de vatandaşın huzurlu ve konforlu bir şekilde yaşamasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ihtiyaçlarla birlikte ilçelerdeki köylerin taleplerini de karşılıyor. Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze ilçesi sınırlarında yer alan Pelitli ve Kadıllı köyünde yol onarım çalışması gerçekleştirdi. Gebze ilçesinin en büyük köyü olma özelliği taşıyan Pelitli’de doğal yollardan bozulan yolları elden geçiren ekipler, yaptığı çalışmalarla böylece bölge sakinlerinin memnuniyetini sağladı.

 

KADILLI’DA ŞİLE YOLUNA BAKIM

Planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, vatandaşların hizmetine sunduğu projelerle köylerin kaderini değiştiriyor. Ekipler bu doğrultuda Gebze Kadıllı köyünde de yolların bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Çok sık kullanılan ve günde yüzlerce aracın geçmesi sebebiyle yer yer çukurların oluştuğu Şile yolunda yol bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara ve sürücülere konforlu bir ulaşımın kapılarını aralamış oldu.



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