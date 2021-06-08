Gebze Protokolünden Marmara İçin Farkındalık Çağrısı

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilajla mücadele kapsamında Gebze protokolü Kocaeli ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, Eskihisar sahilinde farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, denizcilik kooperatif temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Etkinlikte ilk olarak söz alan GTO Başkanı Çiler, “Doğa bizden intikamını alıyor. Çare biziz. Yaşadığımız kent ve bölge için çalışmamız lazım. Herkes bu coğrafyaya sahip çıkmalı. Geleceğimiz için mücadele etmeliyiz” dedi. Çiler’in ardından söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, “Bugün burada hiçbir farklılık gözetmeden doğa bize bir şey söylüyor. Müsilaj sorunuyla konuyla karşı karşıyayız ki ortak hareket etmek zorundayız. En çok bir ve beraber olacağımız konu çevre.

DUYARLILIĞI ORTAYA KOYMALIYIZ

Biz coğrafyaya ne kadar sadık olursak doğa da bize sahip çıkacaktır. Doğanın ve denizin kimyasını bozuyoruz. Kendi kendimizi doğadan mahrum ediyoruz. Bu yaşanan müsilaj için seferberlik ilan edip duyarlılığı ortaya koymamız gerek. Bundan sonraki süreçte bayrağı devredeceğimiz gençlerin duyarlılığını arttırmamız şart. Medeniyetimizin kültürüne sahip çıkarsak ne deniz kirlenir ne de doğa tahrip olur. Gelecek için mücadeleye bugünden başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜ OLMALIYIZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de açıklamasında şunları söyledi: “Burada bir çevre tehdidi var. Denizdeki müsilajın temizlenmesi, sahil boyunca burada kötü izler bırakan insanların atıklarının temizlenmesi gibi çalışmalar yapacağız. Oturduğumuz yeri kirletiyoruz. Bu milletimize yakışmıyor. Hepimizin çevre gönüllüsü olmamız lazım. Toplumsal sorumlulukla bu sorunları engelleriz. Bu cennet vatanı bu hale getirmeye hakkımız yok. Denizleri kirletenlere en ağır cezayı vermemiz gerekiyor.” Konuşmaların ardından protokol üyeleri Eskihisar’da mıntıka temizliği yaptı ve daha sonra gemiyle açılarak denizde var olan müsilaj problemini yakından inceledi.



