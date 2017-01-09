Gebze Ramada Encore açılıyor!

Gebzenin tanınmış işadamlarından 60 yıldan beri Gebze'de ticaret hayatı içinde bulunan Muzaffer Altıntaş tarafından Gebze'ye yeni bir otel daha kazandırıyor.

Gebze'de iş hayatına 1956'da yılında yorgan dikme faaliyetleriyle başlayan zaman içerisinde işini geliştiren 35 yıldır da Gebze'de otelcilik sektörünün içinde bulunan Altıntaş ailesi ünlü otelcilik zinciri Ramada ile anlaşarak Gebze merkeze önemli bir otel kazandırdı.

Belediye Başkanı ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker bu sabah esnaf ziyaretlerinde yeni açılacak olan Gebze Ramada Encore otelini ziyaret ederek Altıntaş ailesine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Gebze Ramada Encore otelin Gebze'nin tanınıp markalaşmasında önemli bir konuma sahip olacağını söyleyen Başkan Köşker otel yetkililerinden bilgi aldı.















