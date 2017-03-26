Gebze Rizeliler'den büyük buluşma

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Rizeliler Dernek Başkanı ve Gebze'nin sevilen İşadamı İsmail Kurt ve yönetimi Gebze'de düzenlediği toplantı ile Rizelileri ve bölge protokolünü buluşturdu. Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Ak Parti ilçe başkanı Hasan Soba, Gebze Emniyet Müdürü Adem Gider, Dilovası MHP ve CHP İlçe Başkanları, Gebze Belediye Meclis üyesi Mehmet Başaran, Darıca belediye meclis üyesi Ahmet Hakan Hocaoğlu, Dilovası Belediyesi Meclis üyesi Cemil Daşdemir, AK Parti İl Yöneticisi İsmail Demir, İrfan Ayar, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Nüfus Müdürü Hasan İstif, Gebze MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, eski meclis üyesi Resul Tat, Ak Parti Çayırova eski Gençlik Kolları Başkanı Kerem Coşkun, Dernek üyeleri ile STK temsilcileri katıldı. KURT, BAŞARILAR DİLEDİ Toplantının açılış konuşmasını yapan Rizeliler Dernek Başkanı İsmail Kurt, “Mekanlar bir kentin gelişmişliğini gösterir, kültür merkezleri, spor merkezleri, hastaneleri, parkları, kafeleri ile ön plana çıkar. Bugünde burada dört arkadaşın Gebzemize kazandırdıkları çok güzel bir mekanda bir araya geldik. Arkadaşlara hayırlı olsun diyor ve ticari hayatlarında başarılar diliyorum. BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMA ÇABALARI DEVAM ETMEKTEDİR Ülkemize son yıllarda hamdolsun çok güzel gelişmeler ve yatırımlar yapılmıştır. Ülkemiz her geçen gün büyümektedir. Ülke olarak 780 bin m2 içerisinde yaşayanlar olarak hepimiz kardeşiz. Yıllardır içeride ve dışarı da birlik ve beraberliğimizi bozma çabaları devam etmektedir. Siyasi düşüncesi, inancı ne olursa olsun bu ülkede doğulusuyla batılısıyla hepimiz bir kardeşiz. Çanakkale destanı bizim için en büyük göstergedir. Ülkemizin her bir köşesinde gelerek destan yazanların bize bıraktıkları bu emanet çok önem arz ediyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok. Böyle bir hassas dönemde dernek olarak üzerimize düşeni yapıp birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. 15 TEMMUZ’U HALEN İDRAK EDEMEDİK Son zamanlarda yapılan saldırılar hepimizi incitmiştir. Eğer biz ülke olarak kararlı bir şekilde kardeşliğimizi ortaya koyamazsak Allah muhafaza çok daha kötü sonuçlara gebe kalabiliriz. 15 Temmuz’da haince bir saldırı yaşadık. Geçen süre sonucunda baktığımızda halen daha onu idrak edemediğimizi görüyorum. Toplum olarak araştırıyoruz, tartışıyoruz ama günübirlik duygularla hareket ediyoruz. Herkesin artık ortak akılla hareket etmesi gerekir. Bu ülke bizim, hepimizin.”dedi. SİZLERE DOĞRULARI AKTARMAK ZORUNDAYIZ Kurt’un ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, “İnsanlar topluluk halinde yaşarlar, yaşadıkları topluluk içerisinde kendi sorunlarını, ülke sorunlarını ve dünya sorunlarını konuşarak kendi aidiyet olduğu ülke sorunları çözmek için bir yol hartası çizer. Bu yol haritasını da toplumun içerisinden çıkmış siyasi partiler çözer. Bunların yolları farklı olabilir ama hedefleri aynıdır. Dolayısıyla hiçbir siyasi parti ülkesi için kötü düşünecek değildir. Bizde siyasi parti temsilcileri olarak, seçim olsun, referandum olsun bu süreçlerde doğruları sizlere aktarmak bizim görevimiz. DEĞİŞİKLİĞİN İKİ NEDENİ VAR Önümüzde bir referandum var. Birincisi bu referandum neden yapılıyor bunu iyi analiz etmek gerekir. İkincisi de faydası ne. Bu iki sorunun cevabını bulursak çözümü de bulmuş oluruz. 2007 GARABETLERİ YİNE YAŞANMASIN Ecdadımız bize kanlarıyla canlarıyla bir ülke hediye etti. Allah onlardan razı olsun. İstiklalimizi kazandık ama istikbalimizi kazanmadık. İstikbal, ekonomik zenginliktir. Yani refahtır. Bu refahın daha da büyümesini istemeyenler bu ülkede kirli oyunlarını hep ön planda tutmuşlardır. Bizim amacımız bir sistem değişikliğidir. 2007 yılında yaşanan garabetin tekrar yaşanmaması için değiştirilecek olan bir sistem seçimidir. Çift başlı yönetimlerin ve yaşanan kavgaların zarar getirdiğini gördüğümüz için yaptığımız bir sistem değişikliğidir. KOALİSYONLAR HEP ZARAR VERMİŞTİR Faydaları ney; bu ülkenin istikrarı yakaladığı dönemler hangileridir. Hep tek partili iktidarların olduğu dönemlerdir. Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi ve şimdide AK Parti’dir. Koalisyonlar hep ülkemize zarar vermiştir. Cumhurbaşkanının bir kitap fırlatmasıyla dünyada yaşanmayan kriz ülkemizde yaşandı ve ülkemiz milyarlarca dolar zarara uğratıldı. İşte biz bunların yaşanmaması için sistem değişikliği yapıyoruz. Revizyon yapıyoruz.”dedi. Toplantı sonunda Gusso Cafe ve Restaurant’ın sahibi Kerem Çoşkun katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.