Gebze Şehidini uğurladı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, Güzeller Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından şehit Ağçay'ın cenazesi, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarıyla Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Tören sırasında şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öpen şehidin babası Erol, annesi Gülhanım, kız kardeşleri Meryem ile Merve ve yakınları, gözyaşı döktü.

Bu sırada anne Gülhanım'a taziyelerini ileten TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Şehidin yakınları, top arabasına tutunarak yürüdü.

Törene katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Daha sonra şehidin naaşı, cenaze aracına nakledildi.

Bu sırada, şehidin kardeşleri cenaze aracına bindi, bazı vatandaşların da cenaze aracının arkasına tutunarak bir süre yol aldı.

Şehidin cenazesi, Gebze Şehitliği'nde defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay şehit olmuştu.