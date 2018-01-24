Gebze SİAD'lar ortak açıklama
Gebze ve Bölgesinde faaliyet gösteren ve iş dünyasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili ortak açıklama yaptı.
Suriye’de yaşanan otorite boşluğu sonucu ortaya çıkan terör örgütleri, Türkiye’ye yakın çeşitli sınır bölgelerinde masum insanları katletmiş ve milletimizin can güvenliğine tehdit oluşturmuştur. Türkiye, kendi sınır güvenliğini sağlamak suretiyle, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım atmıştır. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden sağlamak için Afrin’de sınır ötesi harekat başlatmıştır. Oluşan bu tehdit sonucu köklü tarihi boyunca Türk milletinin ve mazlumların özgürlüğünü, can güvenliğini ve şerefini korumak uğruna tüm varlığını seferber etmekten kaçınmayan Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir, vermektedir. Başlatılmış olan zeytin Dalı hareketiyle Türk Askeri; başta Afrin olmak üzere terör gruplarına ve destekçilerinin terör devleti hayaline ağır darbe vururken aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olarak bölgede yaşayan, komşumuz ve kardeşlerimiz olarak gördüğümüz bölge halkına da dost ve kardeş yardım elini her zaman uzatacaktır. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı ortak duruş sergileyen Gebze ve Bölgesinde faaliyet gösteren ve iş dünyasını temsil eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak Zeytin Dalı Harekatı’nda da dualarımızla ve bütün gönlümüzle Devletimizin ve Kahraman Ordumuzun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurur, Allah’tan Mehmetçiğimizi muzaffer kılmasını dileriz.