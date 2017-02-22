Gebze-Silvan Proje İşbirliği

Başkan Köşker İmzayı Attı... Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesi arasında Silvan’a yapılacak olan projelere katkı sağlanması amacıyla hazırlanan protokole Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik imza attı. Silvan’da vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelen Başkan Köşker, Gebze Belediyesi tarafından masa tenisi ve spor malzemeleri hediye edilen Kazım Karabekir İlkokulu öğrencilerini de ziyaret ederek masa tenisi oynadı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker imzayı attı. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan İlçe belediyesine danışman olarak görevlendirilen ve belediyecilik deneyimlerini bölgeye kazandırmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Silvan’a giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, proje çizimleri Gebze Belediyesi tarafından yapılan dev projeler için protokol imzaladı. Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesi arasında Silvan’a yapılacak olan projelere katkı sağlanması amacıyla Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik protokol imzaladı. Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran ve teknik ekibi ile birlikte Silvan’a giden Başkan Köşker Silvan’a yapılacak olan projeleri Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ ile birlikte değerlendirdi. Daha sonra iki belediye arasında yapılacak olan projelere katkı sağlanması amacıyla protokol imzalandı. ÇOCUKLARLA MASA TENİSİ Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve beraberindeki heyet imza töreninin ardından Silvan’ı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Silvanlılar tarafından oldukça sıcak karşılanan Başkan Köşker, ilçeye yapılacak projelere ilişkin vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Köşker ve Silvan Kaymakamı Adem Çelik’in bir sonraki durağı Gebze Belediyesi tarafından masa tenisi ve spor malzemeleri hediye edilen Kazım Karabekir İlkokulu oldu. Çocuklarla sohbet eden Başkan Köşker, öğrencilerle masa tenisi oynamayı ihmal etmedi. MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ Başkan Köşker son olarak Silvan’ın tüm mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarları dinleyen Başkan Köşker, “Gebzeli hemşerilerimizin sizlere selamını getirdim. Terörden dolayı belediye hizmetlerini alamaz noktaya gelen Silvan’a, kardeş Gebze’den deneyimlerimizi aktarmak üzere geldik. Sizlerin desteği, değerli kaymakamımızın yönetiminde bizlerin de katkılarıyla Silvan hak ettiği hizmetleri ve projeleri alacaktır” dedi.