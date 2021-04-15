Gebze Sokaklarında Sıcak Asfalt Çalışmaları

Yaya ve araçların daha konforlu bir şekilde trafikte hareket edebilmesi için bakım, onarım, kaldırım-bordür imalatı çalışmalarına devam eden Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca mahallelerde sıcak asfalt serim işlerini de sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdüren fen işleri müdürlüğü ekipleri Ulus Mahallesi’nde asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Ulus Mahallesi 2140 sokak ve bağlantılarında sıcak asfalt serimini tamamlayan fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

















