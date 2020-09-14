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Gebze, spor merkezine kavuşuyor

Gebze’de spora ve sporculara yönelik modern bir tesis olarak inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Gebze, spor merkezine kavuşuyor

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip yeni bir sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Yapımına hummalı şekilde devam edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin (GEBZESEM) tüm blokları tamamen şekillendi. Alüminyum doğrama imalatlarına ve cam montajına başlanan yapının cephe kaplama işleri devam ediyor. Yapı tamamlandığında Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek.

 

GEBZESEM BİNASI TAMAMEN ŞEKİLLENDİ

Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan GEBZESEM’in E Blok betonarme imalatları tamamlandı. Alçı sıva imalatlarına devam eden Büyükşehir ekipleri, bölme duvar, C Blok çelik imalatına devam ederken cephe kaplama işlerine devam etti. Tamamen şekillenen binanın alüminyum doğrama imalatlarına ve cam montajı işlerinde de epey yol kat eden ekipler, mekanik kaplı taş cephe kaplaması ve şap imalatlarını sürdürüyor. Elektrik kablolama ve asansör imalatlarını da tamamlamak için hummalı çalışan ekipler, asma tavan imalatlarını da bitirmek için çalışıyor.

 

210 KİŞİLİK SEMİNER SALONU

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

 

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

 

138 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.




 

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