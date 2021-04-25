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Gebze Stadı’nın Zeminine Drenaj Hattı Döşeniyor

Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme projesin kapsamında saha zeminine drenaj hattı döşeniyor.

Gebze Stadı'nın Zeminine Drenaj Hattı Döşeniyor

25 Nisan 2021 Pazar 13:43

Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki yenileme çalışmalarına devam eden Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha zeminine drenaj hattı döşüyor.

 

DRENAJ HATTINDAN SONRA MICIR DOLGU YAPILACAK

Çalışma kapsamında daha önce stadın mevcut çimleri sökülüp saha zeminindeki hafriyat kaldırılmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şuan saha zeminine drenaj hattı döşüyor. Drenaj çalışması sonrasında mıcır dolgu işleri gerçekleştirilecek. Döşenen drenaj hattı ile saha üzerinde su birikintilerinin oluşması engellenecek ve yağan yağmur suyu hızlı bir şekilde tahliye edilebilecek.   

 

DAHA DAYANIKLI SENTETİK ÇİM HALI SİSTEMİ

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stadın daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

 

IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK

Proje dahilinde atletizm koşu pisti de daha modern hale getirilecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorboard çalışır duruma getirilecek.

 








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