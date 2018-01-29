Gebze şubat ayı meclisi toplanıyor

8. Pelitli Mah. 1352 parseldeki yaklaşık 253 dönümlük alanın spor ve kamp tesisleri alanı olarak düzenlenmek üzere İzmit Orman İşletme Müdürlüğünden yer tahsisinin alınması, spor tesisinin yapılması, devri ve işletmesi ile ilgili hak ve yükümlülükleri belirten protokol yapılmasına ilişkin Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,