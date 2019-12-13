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Gebze Susuz kaldı

Gece saat iki sularında isu ekipleri yenileme çalışması nedeni ile gebzeli vatandaşlara su kesintisi için bilgilendirme mesajı atmıştı. Bugün saat 14.00 da verilecek olan su başka bir arıza nedeni ile isunun 2. bir bilgilendirmesi ile cumartesi gece 03.00'a kadar su verilemeyeceğini bildirdi.

Gebze Susuz kaldı

13 Aralık 2019 Cuma 11:52

İsu'nun abonelerine gönderdiği 2. sms bilgilendirmesi şu şekilde ;
Gebze ilcemizdeki 1200'lük CTP ana isale hatti üzerinde yapilan deplase calismalari sirasinda meydana gelen ariza nedeniyle, Adem yavuz, Cumhuriyet, M.Sinan, Yavuz Selim, Ulus ve Hürriyet Mahallelerinin üst kotlari, Mevlana ve Istasyon Mahallelerinin bir kismi, H.Halil, Yenikent, Gaziler, M.Pasa, K.Çesme, O.Yilmaz, Inönü, Güzeller, Kirazpinar, Arapcesme, S.Orhan, Tatlikuyu, Baris ve Tavsanli Mahallelerinin tamamina 14 Aralik Cumartesi gecesi saat: 03:00'a kadar su verilemeyecektir. Anlayisiniz icin tesekkür ederiz. B001
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