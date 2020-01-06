Gebze tarihine Işık Tutan Araştırma

Bunlar Eskihisar Viyadük Köprüsü'nün kalıntılarıdır. Neden ve nasıl bu hale geldi buyurun izah edelim. Yapımına Sultan II. Abdülhamid döneminde başlanan Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun geçiş noktasında bulunduğu için Gebze önemli bir yere sahip idi. Buraya gelen trenlerin İzmit'e doğru ilerletilmesinde önemli bir engel olan Eskihisar kısmındaki vadi, kesme taştan imal edilen, 5 adet ayak üstüne oturtulan bir demiryolu viyadüğü ile geçilmiştir. Bu viyadük köprüsü tamamlandığında Sultan II.Abdülhamid memnuniyetle karşılamıştır.O dönem fotoğraflarında viyadük üzerinde dev yazılarla "Yaşasın Sultan Abdülhamid" ifadesini görmüş idim. Yapımın bitiminden sonraki senelerde, Çanakkale Cephesi'ndeki askerimize silah sevkıyatında da önemli bir rolü üstlenen Eskihisar viyadüğü, İstanbul ile Anadolu'yu birbirine bağlayan, haberleşme ve ulaşımın demiryolu ile sağlanmasında etkili bir konumdadır. Bunu gören düşman kuvvetleri E-11 denizaltısı ile Eskihisar'daki köprüye 1915 senesi Ağustos ve Eylül aylarında yoğun taarruz ateşleri açarlar. 1 Eylül’de saat 05.00’da tekrar sahneye çıkan E-11 adlı denizaltı, Eskihisar’daki viyadüğü bombalamaya başlar. 5500 metre uzaklıkta, yani sahildeki topların menzilinin dışında olan denizaltı bir saat boyunca viyadüğü bombardıman eder. Neticede Eskihisar Viyadüğü ağır hasar alarak paramparça olur. E-11’in ikinci kaptanı D’oyly Hughes demiryolu hattına yaptığı bu başarılı sabotaj neticesinde, İngiliz Kraliyet ordusunun üstün başarı göstermiş personeline verdiği Üstün Hizmet Madalyası’na layık görülür. 1915 senesine ait aşağıdaki gazete haberini bu vesile ile ilk kez paylaşmak isterim. Tarih belge ister, hamaset değil !