Gebze tarihine sahip çıkıyor

İnsanların tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ederken bulundukları yer ile ilgili bilgiye sahip olması “tarih bilinci” acısından büyük önem taşıyor. Tarihi ve kültürel mekânları titizlikle restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaret ettiği bu mekânlara bilgi panoları yerleştirerek tarihe ışık tutuyor. Gebze'de 14’ncü yüzyılda inşa edilen ve geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen İlyas Bey Türbesi’ni, Kocaeli ve çevre illerden birçok vatandaş ziyaret ediyor. Vatandaşların İlyas Bey’le ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilmesi için de İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından türbeye bilgi panosu konuldu.

İLYAS BEY TÜRBESİNE BİLGİ PANOSU

Gebze'de İlyas Bey Caddesi üzerinde dikdörtgen planlı inşa edilen İlyas Bey Türbesi kabayonu yığma taş ile inşa edilmiş, içten tonoz örtü sistemi ve dıştan kırma çatı ile kapatılarak yapılmıştır. Erken Dönem Osmanlı Türbe Mimarisi’nin karakteristik özelliklerini taşıyan türbeyi, Gebze bölgesinden ve çevre illerden birçok vatandaş ziyaret ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü de; vatandaşların İlyas Bey Türbesi’ni ziyaret ettiklerinde, bilgi sahibi olabilmeleri için türbenin önüne bilgi panosu yerleştirdi.

AKÇA KOCA GAZİ’NİN OĞLU İLYAS BEY

İlyas Bey, Osmanlı Devleti Sultanı Orhan Gazi döneminde Kocaeli bölgesindeki birçok yerin Osmanlı topraklarına katılmasında büyük emekleri olan ve şehre adını veren Akça Koca Gazi’nin oğludur. Orhan Gazi, Sultan I. Murad ve Yıldırım Bayezid devirlerinde yaşadı. Çelebi Mehmed’in Gebze’yi Osmanlı topraklarına katmasından sonra buraya yerleşti. Gebze’de tekke, zaviye, imaret, sıbyan mektebi, cami gibi birçok yapıyı inşa ettirerek halkın kullanımına sundu. Ayrıca Gebze’nin Ünlü Kadısı Fazlullah Bey, İlyas Bey’in oğludur ve aileden birçok kişinin uzun süre Gebze’de yaşadığı biliniyor.

FARKLI TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARA DA BİLGİ PANOSU KONULMUŞTU

Tarihi ve kültürel mekânların, bakım ve onarımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu mekânları tanıtan bilgilendirme panolarını da vatandaşların hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında daha öncede; Sekapark Şehit Pilot Yüzbaşı Hasan Tanrıverdi, Karamürsel – Yalakdere Kösem Sultan (Valide Sultan) Köprüsü, Kandıra – Akça Koca Bey Anıt Mezarı ve İzmit Gazi Süleyman Paşa (Orhan) Camii gibi birçok tarihi mekâna bilgi panosu yerleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu.