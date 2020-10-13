Gebze Tatlı Kuyu Vadisi’ne Düzenli Bakım

Gebze bölgesinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Tatlı Kuyu Vadisi’nde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak bakım ve temizlik yapıyor

Şehrin birçok noktasına mesire alanları, sahil parkları kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanların her zaman bakımlı ve temiz olmasını için de çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bu kapsamda Gebze Tatlı Kuyu Vadisi Parkında bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyor.

KENTSEL DONATILARIN BAKIMI YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tatlı Kuyu Vadisi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların daha bakımlı ve temiz bir çevrede dinlenebilmesi için parkta bulunan kentsel donatıların bakımı yapılıyor. Kamelya ve masaların boyası ile vernikleme işleri de rutin olarak gerçekleştiriliyor.

OT BİÇİMİ VE TEMİZLİK

Çalışma dahilinde Tatlı Kuyu Vadisinin daha düzenli görünmesi için ot biçimi yapılıyor. Temizlik çalışması oyun gruplarının zemini, WC’ler ve diğer atıkların temizliği gerçekleştiriliyor. Ayrıca toprakların tesfiyesi ve oyun grupları alanındaki kum kısımlar havalandırılıyor.































