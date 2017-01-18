GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Tavşanlı köprüsü tamamlandı

Büyükşehir’in Gebze Tavşanlı’da yaptığı araç köprüsü tamamlandı.

Gebze Tavşanlı köprüsü tamamlandı

18 Ocak 2017 Çarşamba 15:18


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımı kolaylaştıracak projeleri uygulamaya devam ediyor.

Kimi yerlerde yollar genişletilirken, kimi yerlerde de köprü çalışmalarıyla trafik akış rahatlatılıyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı, Gebze Tavşanlı’da köprü çalışması yaptı. Atatürk Caddesi üzerinde uygulaması yapılan araç köprüsü tamamlandı. 
 
35 METRE UZUNLUĞUNDA

Atatürk Caddesi ve Elmacık Deresi’nin kesiştiği yere yapılan köprü 35 metre uzunluğa sahip. Betonarme olarak yapılan 2 açıklıklı köprünün genişliği ise 10 metre. Ballıkayalar Tabiat Parkı’na ulaşım sağlayan araçların geçişlerini kolaylaştıran araç köprüsü, Demirciler OSB’ye ulaşım için de kullanılıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Gebze Tavşanlı Köprüsü Tamamlandı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
Bakan Işık'tan firmalara çağrı Bakan Işık'tan firmalara çağrı
'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR! 'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!
Köşker’den Gebzespor’a Ziyaret! Köşker’den Gebzespor’a Ziyaret!
Sosyal Medya’da teröre izin yok! Sosyal Medya’da teröre izin yok!
2 Milyon nüfusa hazır mıyız? 2 Milyon nüfusa hazır mıyız?
Yukarı Çık

banner194

banner190

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Haberi Oku