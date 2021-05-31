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Gebze Tavşanlı – Pelitli Yoluna Asfalt Serildi

Gebze Tavşanlı ve Pelitli Mahalleleri arasındaki Çiftlik Caddesi’nin bin metrelik kısmında asfalt serimi gerçekleştirildi

Gebze Tavşanlı – Pelitli Yoluna Asfalt Serildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:43

 

Tam kapanma döneminde yoğun bir alt ve üstyapı çalışmasına giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yol konforunu arttırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi’nden Pelitli Mahallesi’ne uzanan Çiftlik Caddesi’nin bin metrelik kısmına asfalt serimi gerçekleştirildi.

 

SON BİN METRELİK KISMA ASFALT SERİMİ YAPILDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Tavşanlı – Pelitli Mahalleleri arasındaki Çiftlik Caddesi’nin, 2 bin 500 metrelik kısmına son kat asfaltı ile birlikte üstyapı çalışmasını geçtiğimiz aylarda tamamlamıştı. Büyükşehir ekipleri bu sefer caddenin kalan bin metrelik kısmına son kat asfalt olan 3 bin 700 ton aşınma tabakasını serdi.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çalışmaların tamamlanması ile bölgedeki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği alt ve üstyapı çalışmaları ile daha modern yollarda ulaşımlarını sağladıklarını ifade ederek Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

 











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