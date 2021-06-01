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Gebze Tavşanlı’da Yol Konforu Arttırılıyor

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ndeki 4510 Sokağın aşınma asfaltı serildi

Gebze Tavşanlı'da Yol Konforu Arttırılıyor

01 Haziran 2021 Salı 11:39

 

Şehir genelinde vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde yoğun olarak kullanılan 4510 Sokak’ta aşınma asfaltı serildi.

 

BİN 700 TON AŞINMA ASFALTI

Büyükşehir Belediyesi şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında ulaşımın daha sağlıklı yürümesi için üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Gebze’deki özellikle sanayi kuruluşlarının güzergahı üzerinde bulunan 4510 Sokak’ta bozulan yolda çalışma yapıldı. Çalışma dahilinde bin 500 metrelik kısma bin 700 ton asfalt serildi.

 

ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 4510 Sokak’ta yapılan üstyapı çalışması öncesinde yolda altyapı çalışması yapılmıştı. Altyapı çalışmasının yanında yolda doğal nedenlerden dolayı bozulmalar da mevcuttu. Daha önce PMT ve Binder asfalt serimi yapılan yola şimdi de aşınma tabakası serilerek üst yapı çalışması tamamlanmış oldu.











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