Gebze Tek Yürek Oldu





Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi, hain darbe girişiminin 7. Yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade meydanında düzenlenen program yüzlerce Gebzelinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören program Gebze Şehitliği’nde düzenlenen törenle başladı. Şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında şehit ailelerine taziyelerini ileten ilçe protokolü şehit mezarlarına gül bıraktı. Program kapsamında Gebze İmam Hatip Anadolu Lisesi önünden Kent Meydanı’na kadar Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Program Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, STK Temsilcileri ve Gebzelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

ÜLKÜMÜZÜ EVLATLARIMIZA AKTARMALIYIZ

Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Allah’ın selamı ile hepinizi selamlıyorum. Biz tarih boyunca şehitler verdik biz bu vatan topraklarına girdiğimiz günden beri mücadele verdik. Biliyoruz ki hak batıl mücadelesi Habil ile Kabil ile başladı kıyamet sabahına kadar devam edecek. Öyleyse bu olaylar bitti mi bitmeyecek. Biz biliyoruz ki atalarımız veciz cümlelerle bunları ifade etmişler; su uyur düşman uyumaz. Bakıyoruz Osmanlı’da da birçok iç mücadele var. Napolyon’a sorduklarında verilen cevap şudur; dünya tek devlet olsa başkent İstanbul olurdu. Hak batıl mücadelesini unutturmamak için Haçlı zihniyetini yeniden diriltmek için uğraşacaklardır. Ancak milletimiz Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi her mücadelede bir avuç vatan toprağını dahi kimseye vermeyeceklerini ispatlamışlardır. Aşkımızı, sevdamızı, ülkümüzü, kızıl elmamızı evlatlarımıza mutlaka aktarmalıyız. Biz çocuklarımıza bilimde, sanayide, teknolojide en ileri seviyeye çıkartacak şekilde yetiştirmek zorundayız.



KÜLTÜR EMPERYALİZMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İHA’ları SİHA’ları, tankı, topu, tüfeği yapacaklar lakin bir tehlike var. Kültür emperyalizmi ile ahlaki yozlaşma ile bu milletin evlatlarının birliğine, dirliğine dinamit koymak istiyorlar. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün gençlerimize sahip çıkmalıyız. Donanımlı bir gençlik yetiştirmeliyiz. Eğer bu topluma bir şey olursa ne ana ne baba ne toplum kalır ne yurt kalır bunu benimseteceğiz evlatlarımıza. Bu duygularla sizi Rabbime emanet ediyorum” ifadelerini kullanırken Başkan Büyükgöz’ün ardından konuşma gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Özyiğit ise, “Bugün Türk milletinin tarihte imreneceği muhteşem direnişin, muhteşem savunmanın günü bugün. O nedenle muhteşem millete muhteşem gece yakışır. Saygıdeğer hemşerilerim Türk milleti tarihin her döneminde her zaman hakim millet oldu.



İŞİ KALLEŞLİĞE DÖKTÜLER

Oldu ama hiç bir zaman haktan, hukuktan ve Allah yolundan başka bir yol için kullanmadı. Ama bizlerin büyüklüğünü devralan batı medeniyeti kan gözyaşı ve yok etme üzerine bina ettiği medeniyetini pervasızca devam ettiriyor. Ülkelerin sanatını, tarihini, parasını, pulunu soyarak gidiyor. Değerli hemşerilerim bu millete ihanet edenler her zaman vardı. Düşman her zaman vardı ancak cephede duruyordu. Biz de canımızı veriyor ancak vatanımızı savunuyorduk. Ancak sonra işi kalleşliğe döktüler. Bu nedenle bu bize ağır geldi. Cephe yok mertlik yok içimizden ayarttıkları hainlerle bu milletin inancının kültürünün karışımında durdular. Kendi insanını başkası için asar mı insan asıyorlar. Kendi milletinden utanan korkan hainler yapıyor bunu.



GAZİ CİVAN VE UZMAN METE YARAR

Değerli hemşerilerim unutmayalım Türk milleti her zaman iyi önder ile yola gidiyor. Bu nedenle emeği geçen devlet büyüklerine kahraman şehit ve gazilere dua etmeye devam edeceğiz’ cümlelerini kullandı. Konuşmaların ardından Güvenlik Stratejileri Uzmanı Mete Yarar 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin yaşandığı geceye ilişkin anekdotları ile katılımcılara bir söyleşi gerçekleştirdi. 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan da o gece yaşananları Gebzelilerle paylaştı. Söyleşiler sonrası Gebze Kaymakamı Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Yarar ve Civan’a teşekkür plaketi takdim etti. Program sanatçı Sedat Uçan’ın konseri ve demokrasi nöbetiyle son buldu.