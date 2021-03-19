banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Teknik Üniversitesi "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listesinde

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarınca (URAP) açıklanan rapora göre, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listelerinden 7'sine girerek Türkiye'de en yüksek başarıyı gösteren üniversiteler arasında yerini aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi

19 Mart 2021 Cuma 14:23

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ URAP Laboratuvarının da aralarında olduğu 11 sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri, ODTÜ URAP tarafından yayınlandı.

Raporda, "2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlığıyla Türk üniversitelerinin akademik başarıya göre belirlenen dünya sıralamasındaki yeri ele alındı.

Raporda GTÜ, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan listelerin 7'sinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.  

GTÜ, aynı zamanda Türkiye'den değerlendirmeye alınan 23 Türk üniversitesinden biri oldu. 

Araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin değerlendirildiği bölümde GTÜ'nün, 11 sıralamanın 7'sinde yer aldığı ve 11 sıralamanın 2'sinde ise ilk 1000'e girdiği açıklandı.  



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Gebze'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Büyükşehir’den Büyükşehir’den "Sağlık Çalışanlarına Vefa”...
Aşık Veysel Kocaeli'de türküleriyle anılacak Aşık Veysel Kocaeli'de türküleriyle anılacak
“JASAT dedektifleri“ jeneratör hırsızlığını kamera kayıtlarını iyileştirerek çözdü “JASAT dedektifleri“ jeneratör hırsızlığını...
12 kaçak Afgan mülteci yakalandı 12 kaçak Afgan mülteci yakalandı
En İyi Erkek Giyim Markaları En İyi Erkek Giyim Markaları
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de apartman dairesinde çıkan yangın...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Haberi Oku