Gebze Teknik Üniversitesi, Müsilaj Oluşumunun Etkilerini Ve Çözüm Önerilerini Araştırıyor

Üniversiteden yapılan açıklamada, kış aylarından itibaren Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve sıcaklığın artmasıyla daha geniş alanlara yayılarak çevre problemi haline gelen müsilaj oluşumunun, kamuoyunun yanı sıra bilimsel çevrelerin de dikkatini çektiği belirtildi.

Bulunduğu konum itibarıyla sanayiden tarıma, bilişimden havacılık sektörlerine kadar birçok alanda çözüm ortağı olmayı hedefleyen GTÜ'nün, müsilaj sorununa karşı kolları sıvadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: