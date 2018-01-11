Gebze Teknik Üniversitesi’nin başarısı!

Bu köşeden Gebze teknik Üniversitesi’nin, sadece Gebze için değil, Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu defalarca dile getirdik. Türkiye’deki 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri olan, geçtiğimiz ay yapılan araştırmada büyük gelişim göstererek Türkiye’de ilk 3 Üniversite arasına giren Gebze Teknik Üniversitesi, yine çok önemli bir çalışmayla karşımıza çıktı. Gebze ve Türkiye’nin gururu Gebze Teknik Üniversitesi, Bilim üssü Kurma çalışmaları için Antartika’ya araştırmacı gönderen ilk Türk Üniversitesi oldu. Bu gururun bize ait olması ise ayrı bir sevindirici nokta oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin kuruluşunun dünden bugüne canlı şahidiyim. Merhum Kocaeli Milletvekili Alaattin Kurt’un girişimleriyle Türkiye’de ki iki İleri teknoloji Enstitüsü’nden biri olarak kurulan GTÜ, yıllarca kabuğuna çekilmiş, Gebze’de olmasına rağmen Gebze’den uzaktı. Ancak son dönemlerde yapılan çalışmalarla Gebze’ye yön veren, akademik çalışmalarıyla adından söz ettiren GTÜ; Türkiye’nin de parmakla gösterilen Üniversiteleri arasında yer aldı. Bir kentin, bir Üniversite’den beklentisi neyse bunu karşılayan GTÜ’nün, Bilimsel ve akademik çalışmalarıyla adından söz ettirmesi bölgemize marka değer katıyor.

Çalışmalarını yurt içinde sınırlı tutmayan Gebze Teknik Üniversitesi, şimdi de Antartika’yı çalışma alanına aldı. Türki Cumhuriyeti Devleti’nin bilim üssü kurma çalışmalarına destek için GTÜ Harita Mühendisliği bölümünden Araştırma Görevlisi Mert Bezcioğlu’da Antartika’ya gidecek ekip arasında yer aldı. değerli akademisyenimizi kutluyor ve başarılı çalışmalarına imza atmasını diliyorum.

Bununla birlikte böylesine önemli projelerde yer alan Üniversitemizin, kendine verilen önemi ne kadar hak ettiğini de çok net görebiliyoruz. Bugün Hünkar Çayırı üzerinde oyunlar oynanıp, bir Vakfa Özel Üniversite için yer tahsisi yapılacağına, Hünkar Çayırı’nın GTÜ’ye verilip, burada kurulacak olan fatih Araştırmaları Enstitüsü ile ne kadar önemli çalışmalar yapacağını bizler görüyoruz ve devlet büyüklerimizden de bunları dikkate almasını diliyoruz.

GTÜ ANTARKTİKA’YA İLK DEFA ARAŞTIRMACI GÖNDERİYOR

Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmalarına katkı sağlamak adına uluslararası işbirlikleri kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Antarktika’ya araştırmacı gönderiyor.

Antarktika Kıtası’nda Türk Bilim Üssü kurulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika’ya, ilk olarak 1960’lı yıllarda giden Türk Bilim insanları, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017 yılında ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ni (TAE – I) gerçekleştirdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg – Ar Merkezi koordinasyonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-II) ve uluslararası işbirliklerimiz çerçevesinde, Bilim Üssü Projesi’ne katkı sağlamak için kırktan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yüze yakın bilim insanı, araştırmalara katılacak ve yaklaşık 40 bilim insanımız kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalar yürütecekler.

MERT BEZCİOĞLU ANTARKTİKA’YA GİDECEK EKİPTE

Uluslararası işbirlikleri kapsamında diğer ülkelerin bilim üslerinde çalışmalarını yapacak bilim insanlarımızın Antarktika’ya gidişi Ocak 2018’de başladı. Bunu takiben İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi 20 Şubat - 10 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bilimsel araştırma gemisi ile bilim insanlarımız kıtaya seyir yapacaklar. Ayrıca on bilim insanımız da kıtada bir aylık kamp kurarak bilimsel çalışmalarını burada gerçekleştirecekler. GTÜ Harita Mühendisliği bölümünden Araştırma Görevlisi Mert Bezcioğlu’da bu kapsamda Antarktika’ya gidecek ekip arasında yer alacak. Bezcioğlu, Bulgaristan Antarktika Enstitüsü’nde yapılacak olan iki aylık bilimsel çalışmalarda 2 ayrı projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev alacak. İlk defa GTÜ’ den araştırmacı gönderilecek projede, GTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde çalışılan araştırmalara da veri sağlanacak. Antarktika projesi ile Bezcioğlu, aynı zamanda küresel iklim değişikliği ve etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projelerine hem kıtada hem de ülkeye döndükten sonra destek verecek.