Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda, Aksoy'u Ziyaret Etti.

Gebze Teknopark Genel Müdürü İsmail Turfanda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ile birlikte Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.