Gebze temizlik işlerinden şikayete anında müdahale

Gebze’nin tüm mahallelerinde rutin çöp toplama ve temizlik işlerini belirlenen periyotlarda aralıksız sürdüren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetlere de duyarsız kalmıyor. Gerek telefon gerekse sosyal medya hesapları kanalıyla karşılaştıkları sorunları ve şikayetleri temizlik işleri müdürlüğüne aktaran Gebzeli vatandaşların, bu sorunları ekiplerin anında müdahalesiyle çözüme kavuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziler Mahallesi sakinlerinden Berkan Selin Hızarcı isimli vatandaşın sosyal medya üzerinden ilettiği şikayeti değerlendiren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen ekipler, çevreye gelişi güzel atılan ve kirliliğe sebep olan atıkları anında kaldırdı. En hızlı şekilde bölgeyi temizleyen Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden şikayet sahibi Berkan Selin Hızarcı isimli vatandaş, çalışmalarda da başarılar diledi.