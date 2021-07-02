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GEBZE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı

GEBZE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

02 Temmuz 2021 Cuma 09:55

 Gebze’de Temmuz meclisi tamamlandı

 

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği temmuz ayı olağan meclis toplantısında gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı

 

 

Gebze Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği temmuz ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Gündemin ilk maddesinde yer alan K.Çeşme Mah 1838 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun oy birliğiyle kabul edildiği temmuz ayı olağan meclis toplantısında ayrıca; Balçık Mah. 308 ada 5, 310 ada 1-4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla; Gebze Hacıhalil (Osmanyılmaz) Mahallesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası 1903 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu  oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemde yer alan teklif maddelerinin de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildiği Gebze Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin sosyal tesisleri Güzide restaurantların 14 Temmuz Çarşamba günü yapılacak resmi açılış törenine meclis üyelerini davet etti.















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