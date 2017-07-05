Gebze Temmuz Meclisi yapıldı Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:58