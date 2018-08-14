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Gebze Ticaret Odası ve AGRT derneği işbirliği ile deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi

17 Ağustos Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası’nın öncülüğünde bir dizi etkinlik ve faaliyet düzenleniyor.

Gebze Ticaret Odası ve AGRT derneği işbirliği ile deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi

14 Ağustos 2018 Salı 17:22

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17 Ağustos Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısıyla Gebze Ticaret Odası’nın öncülüğünde bir dizi etkinlik ve faaliyet düzenleniyor. Bu kapsamda Avrasya Gazete Radyo ve Tv yayıncıları derneği tarafından bugün Kocaeli Kültür Turizm il Müdürlüğü’nde deprem gerçeği fotoğraf, kitap ve gazete arşivi sergisi açıldı. Açılışta sergi ile ilgili bilgi veren AGRT yayınccılaarı derneği başkanı İsmail Kahraman sergide çok önemli arşivin yer aldığına dikkat çekerek bu serginin birçok yerde açılacağını ifade etti.


Serginin açılışına Kocaeli Büyük şehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz Kültür Müdürlüğü yetkilileriyle Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya mensupları katıldı. Açılış töreninde başkan Karaosmanoğlu ve milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler deprem i le ilgili anılarını paylaştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialemtv.com ve Sakarya TV tarafından canlı yayınlandı.



Serginin açılışına Kocaeli Büyük şehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz Kültür Müdürlüğü yetkilileriyle Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya mensupları katıldı. Açılış töreninde başkan Karaosmanoğlu ve milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler depremi le ilgili anılarını paylaştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialemtv.com ve Sakarya TV tarafından canlı yayınlandı. 

Başkan Karaosmanoğlu; "Depremden ders alınmalı" dedi.

Deprem gerçeği fotoğraf sergisinin açılışında Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir konuşma yaparak "depremin yıl dönümü dolayısıyla açılan bu sergi çok önemli, serginin açılışını gerçekleştiren İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum. Depremden ders ve ibret almalıyız. Depreme karşı Belediye olarak bir çok çalışma yaptık. Bina stoklarımızı gözden geçirdik, kentsel dönüşümler ile depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Önemlemlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu. Deprem geçesi yaşadıklarını anlatan Karaosmanoğlu depremi unutmamak ve hatırlamak gerektiğinin altını çizdi.



Milletvekili Akif Yılmaz'dan Önemli Açıklama

Deprem Gerçeği Sergisi'nin açılışına katılarak konuşma yapan deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz "Deprem üstünden 19 yıl geçsede hala hafızalarda yaşıyor. Depremde yaşadığımız acı olayları dün gibi hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı devletle ilgili konuşmaları hala kulaklarımızda çınlıyor, büyük sorunlar yaşandı, depreme herzaman hazırlıklı olmazlıyız. Bu konuda devlet millet iş birliği ile depreme karşı ortak çalışmalar yürütülmelidir dedi. Serginin açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.



Serginin Açılışına Büyük İlgi

Deprem Gerçeği Fotoğraf ve Gazete Arşivleri Sergisi'nin açılışına Kocaeli bölgesinde ki sivil toplum örgütlerinin başkanları büyük ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlak, Kars Ardahanlılar Vakfı Başkanı Mehmet Irak Gümüşaneliler Vakfı Başkanı, Türk Hava Kurumu Başkanı, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı, Kocaeli Turizim Müdürleri yetkilileri, Kocaeli'nin duayen gazetecilerinden İsmet Çiğit Sakarya Gazeteciler Başkanı Sezai Matur Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm Koceali Akçakoca Platformundan Doktor İbrahim Kahraman Gebze siyasetinin önemli isimlerindem Mahmut Yandık Kocaeli bölgesindeki gazeteciler ile davetliler katıldı. Açılışa katılan ilgili ve yetkililerle www.devrialemtv.com www.sakarya.tv.com canlı yayın konuğu olarak deprem ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştılar.

  Gebze Ticaret Odası'ndan Deprem Etkinliği  

Gebze Ticaret Odası  depremin yıl dönümü  ile ilgili  Çarşamba ve Cuma  günleri  iki önemli etkinlik yapacak  etkinlik kapsamında  Fotoğraflarla Deprem Gerçeği Gazete Manşetleri  ve Deprem Kitapları Sergisi   Bu gün   İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde açıldı.


Asrın en büyük felaketi  olarak tarihe geçen  merkez üssü Kocaeli Gölcük olan Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısı ile  bugün İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde  depremle  ilgili  hiç bir yerde  sergilenmeyen İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ndeki  depremle  ilgili arşivler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gün saat 14:00' da yapılan sergi Çarşamba günü akşama kadar Kocaeli Kültür Truzim Müdürlüğü Sabancı Kültür Merkezinde açık kalacak. 

      Gebze Ticaret Odasında Deprem  Çalıştayı  

Depremin yıl dönümü  dolayısı ile  Gebze Ticaret Odası iki önemli etkinlik yapacak.  15 Ağustos Çarşamba günü inşaat mühendisleri odası ile deprem çalıştayı yapılacak. Bu çalıştayda deprem gerçeği  teknik  olarak ele alınarak önemli bilgiler  verilecek 
        GTO.  Tübitak    Ve   Gebze. Teknik. Üniversitesinden   Önemli. Panel. 
Depremin yıl dönümü olan 17 Ağustos  Cuma günü. Saat 14 de GTO Meclis salonunda  Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu ile Gebze Teknik Üniversitesi'nden bilim adamlarının katılımı ile yapılacak deprem gerçeği panelli Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler'in konuşması ile başlayacak. Panelde deprem gerçeği her yönü ile ele alınarak rapor haline getirilecek. 

      Deprem Gerçeği Belgeseli Yayınlanacak

Gebze Ticaret Odasının  Deprem Gerçeği Paneli için özel olarak hazırlanan ve   Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından  bir çok tv kanalınada gönderilen   deprem belgeseli panel öncesi  davetlilere gösterilecek. Panelde gazeteci ve Belgeselci olarak İsmail Kahraman'da Tarih Boyu  Kocaeli Depremleri konulu bir sunum gerçekleştirecek.
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