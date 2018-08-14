Gebze Ticaret Odası ve AGRT derneği işbirliği ile deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi

Serginin açılışına Kocaeli Büyük şehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz Kültür Müdürlüğü yetkilileriyle Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya mensupları katıldı. Açılış töreninde başkan Karaosmanoğlu ve milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler depremi le ilgili anılarını paylaştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialemtv.com ve Sakarya TV tarafından canlı yayınlandı.



Başkan Karaosmanoğlu; "Depremden ders alınmalı" dedi.



Deprem gerçeği fotoğraf sergisinin açılışında Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir konuşma yaparak "depremin yıl dönümü dolayısıyla açılan bu sergi çok önemli, serginin açılışını gerçekleştiren İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum. Depremden ders ve ibret almalıyız. Depreme karşı Belediye olarak bir çok çalışma yaptık. Bina stoklarımızı gözden geçirdik, kentsel dönüşümler ile depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Önemlemlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu. Deprem geçesi yaşadıklarını anlatan Karaosmanoğlu depremi unutmamak ve hatırlamak gerektiğinin altını çizdi.







Milletvekili Akif Yılmaz'dan Önemli Açıklama



Deprem Gerçeği Sergisi'nin açılışına katılarak konuşma yapan deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz "Deprem üstünden 19 yıl geçsede hala hafızalarda yaşıyor. Depremde yaşadığımız acı olayları dün gibi hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı devletle ilgili konuşmaları hala kulaklarımızda çınlıyor, büyük sorunlar yaşandı, depreme herzaman hazırlıklı olmazlıyız. Bu konuda devlet millet iş birliği ile depreme karşı ortak çalışmalar yürütülmelidir dedi. Serginin açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.







Serginin Açılışına Büyük İlgi



Deprem Gerçeği Fotoğraf ve Gazete Arşivleri Sergisi'nin açılışına Kocaeli bölgesinde ki sivil toplum örgütlerinin başkanları büyük ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlak, Kars Ardahanlılar Vakfı Başkanı Mehmet Irak Gümüşaneliler Vakfı Başkanı, Türk Hava Kurumu Başkanı, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı, Kocaeli Turizim Müdürleri yetkilileri, Kocaeli'nin duayen gazetecilerinden İsmet Çiğit Sakarya Gazeteciler Başkanı Sezai Matur Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm Koceali Akçakoca Platformundan Doktor İbrahim Kahraman Gebze siyasetinin önemli isimlerindem Mahmut Yandık Kocaeli bölgesindeki gazeteciler ile davetliler katıldı. Açılışa katılan ilgili ve yetkililerle www.devrialemtv.com www.sakarya.tv.com canlı yayın konuğu olarak deprem ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştılar.



Deprem gerçeği fotoğraf sergisinin açılışında Kocaeli Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir konuşma yaparak "depremin yıl dönümü dolayısıyla açılan bu sergi çok önemli, serginin açılışını gerçekleştiren İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum. Depremden ders ve ibret almalıyız. Depreme karşı Belediye olarak bir çok çalışma yaptık. Bina stoklarımızı gözden geçirdik, kentsel dönüşümler ile depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Önemlemlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu. Deprem geçesi yaşadıklarını anlatan Karaosmanoğlu depremi unutmamak ve hatırlamak gerektiğinin altını çizdi.Milletvekili Akif Yılmaz'dan Önemli AçıklamaDeprem Gerçeği Sergisi'nin açılışına katılarak konuşma yapan deprem gecesi yaşadıklarını anlatan Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz "Deprem üstünden 19 yıl geçsede hala hafızalarda yaşıyor. Depremde yaşadığımız acı olayları dün gibi hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı devletle ilgili konuşmaları hala kulaklarımızda çınlıyor, büyük sorunlar yaşandı, depreme herzaman hazırlıklı olmazlıyız. Bu konuda devlet millet iş birliği ile depreme karşı ortak çalışmalar yürütülmelidir dedi. Serginin açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.Deprem Gerçeği Fotoğraf ve Gazete Arşivleri Sergisi'nin açılışına Kocaeli bölgesinde ki sivil toplum örgütlerinin başkanları büyük ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlak, Kars Ardahanlılar Vakfı Başkanı Mehmet Irak Gümüşaneliler Vakfı Başkanı, Türk Hava Kurumu Başkanı, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı, Kocaeli Turizim Müdürleri yetkilileri, Kocaeli'nin duayen gazetecilerinden İsmet Çiğit Sakarya Gazeteciler Başkanı Sezai Matur Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm Koceali Akçakoca Platformundan Doktor İbrahim Kahraman Gebze siyasetinin önemli isimlerindem Mahmut Yandık Kocaeli bölgesindeki gazeteciler ile davetliler katıldı. Açılışa katılan ilgili ve yetkililerle www.devrialemtv.com www.sakarya.tv.com canlı yayın konuğu olarak deprem ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştılar.









Gebze Ticaret Odası'ndan Deprem Etkinliği



Gebze Ticaret Odası depremin yıl dönümü ile ilgili Çarşamba ve Cuma günleri iki önemli etkinlik yapacak etkinlik kapsamında Fotoğraflarla Deprem Gerçeği Gazete Manşetleri ve Deprem Kitapları Sergisi Bu gün İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde açıldı.





Gebze Ticaret Odası depremin yıl dönümü ile ilgili Çarşamba ve Cuma günleri iki önemli etkinlik yapacak etkinlik kapsamında Fotoğraflarla Deprem Gerçeği Gazete Manşetleri ve Deprem Kitapları Sergisi Bu gün İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde açıldı.

Asrın en büyük felaketi olarak tarihe geçen merkez üssü Kocaeli Gölcük olan Marmara depreminin 19. yıl dönümü dolayısı ile bugün İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde depremle ilgili hiç bir yerde sergilenmeyen İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ndeki depremle ilgili arşivler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu gün saat 14:00' da yapılan sergi Çarşamba günü akşama kadar Kocaeli Kültür Truzim Müdürlüğü Sabancı Kültür Merkezinde açık kalacak.





Gebze Ticaret Odasında Deprem Çalıştayı



Depremin yıl dönümü dolayısı ile Gebze Ticaret Odası iki önemli etkinlik yapacak. 15 Ağustos Çarşamba günü inşaat mühendisleri odası ile deprem çalıştayı yapılacak. Bu çalıştayda deprem gerçeği teknik olarak ele alınarak önemli bilgiler verilecek

GTO. Tübitak Ve Gebze. Teknik. Üniversitesinden Önemli. Panel.

Depremin yıl dönümü olan 17 Ağustos Cuma günü. Saat 14 de GTO Meclis salonunda Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu ile Gebze Teknik Üniversitesi'nden bilim adamlarının katılımı ile yapılacak deprem gerçeği panelli Gebze Ticaret Odası başkanı Nail Çiler'in konuşması ile başlayacak. Panelde deprem gerçeği her yönü ile ele alınarak rapor haline getirilecek.





Deprem Gerçeği Belgeseli Yayınlanacak