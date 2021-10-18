GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, 1829 yılından bu yana 192 yıllık bir tarih, deneyim ve birikimle gayretle çalışan, yerel yönetimin en önemli paydaşlarından muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden kutlarım. Vatandaşlarımıza kaliteli, verimli, etkili kamu hizmeti sunarak; toplumumuzun refah seviyesini arttırma hedefi doğrultusunda işlerini başarılı bir şekilde yürüten muhtarlarımız, aynı zamanda devletimizin temsilcisi olarak da kamusal bir görev yapmaktadır. Gebze Ticaret Odası olarak bizler de, göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri, vatandaşlarımıza uzanan en sıcak el muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya gayret gösteriyor, şehrimizin ihtiyaçlarına birlikte cevap verebilmek adına üzerimize düşen ne varsa onlarla birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz.