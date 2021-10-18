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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, 1829 yılından bu yana 192 yıllık bir tarih, deneyim ve birikimle gayretle çalışan, yerel yönetimin en önemli paydaşlarından muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü gönülden kutlarım. Vatandaşlarımıza kaliteli, verimli, etkili kamu hizmeti sunarak; toplumumuzun refah seviyesini arttırma hedefi doğrultusunda işlerini başarılı bir şekilde yürüten muhtarlarımız, aynı zamanda devletimizin temsilcisi olarak da kamusal bir görev yapmaktadır. Gebze Ticaret Odası olarak bizler de, göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri, vatandaşlarımıza uzanan en sıcak el muhtarlarımız ile birlikte çalışmaya gayret gösteriyor, şehrimizin ihtiyaçlarına birlikte cevap verebilmek adına üzerimize düşen ne varsa onlarla birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER'İN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:17


19 Ekim Muhtarlar Günü’nde; başta Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da olmak üzere görevlerini özveriyle yürüten tüm muhtarlarımıza sağlık, kolaylık ve başarı diler; kentimizi güzelleştirecek her türlü çalışmada muhtarlarımızla birlikte yol almaktan memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha belirtirim.

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