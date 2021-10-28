GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

29 Ekim 1923 tarihi, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük zaferimizin tarihidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesi, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulması sonrası, 29 Ekim 1923’te türlü imkansızlıklar ve yokluklara rağmen verilen bağımsızlık mücadelesi ile bayrağımız göklerde dalgalanmaktadır. Milletimizin insanüstü bir gayret, muhteşem bir mücadele ile yeniden doğuşunun ifadesi olan Cumhuriyetimizin 98 kuruluş yıldönümünü kutlamanın
gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet ilanı ile, her ne koşul altında olursak olalım asla esarete boyun eğmeyeceğimiz belgelenmiş, böylece aklın ve bilimin üstünlüğü benimsenerek; ülkemizde kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok
önemli adımlar atılarak, cesaretin, azmin ve kararlılığın nasıl güzel sonuçlar doğurduğu tüm dünyaya kanıtlanmıştır.
Bugün milletimizin hem tarihe, hem de gelecek nesillere karşı taşıdığı sorumluluk çok önemli, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle Gebze Ticaret Odası olarak bizler; her gün bir basamak daha yükselmek için şüphesiz ki el birliği ile gayret göstermeye devam edecek, geleceğe daha da ümitle yürümek adına çalışacağız.
Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98 Yıl dönümünde; kazanımlarımızın her geçen gün arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği nice yıl dönümlerine ulaşmak dileğiyle; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bizlere bu vatanı armağan eden şehit ve
gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı gönülden kutlarım.