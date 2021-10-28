GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

29 Ekim 1923 tarihi, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük zaferimizin tarihidir.





29 Ekim 1923 tarihi, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük zaferimizin tarihidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan kurtuluş mücadelesi, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulması sonrası, 29 Ekim 1923’te türlü imkansızlıklar ve yokluklara rağmen verilen bağımsızlık mücadelesi ile bayrağımız göklerde dalgalanmaktadır. Milletimizin insanüstü bir gayret, muhteşem bir mücadele ile yeniden doğuşunun ifadesi olan Cumhuriyetimizin 98 kuruluş yıldönümünü kutlamanın

gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet ilanı ile, her ne koşul altında olursak olalım asla esarete boyun eğmeyeceğimiz belgelenmiş, böylece aklın ve bilimin üstünlüğü benimsenerek; ülkemizde kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok

önemli adımlar atılarak, cesaretin, azmin ve kararlılığın nasıl güzel sonuçlar doğurduğu tüm dünyaya kanıtlanmıştır.