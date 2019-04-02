Gebze Ülkü Ocakları'ndan Anlamlı Broşür

Halkımızı kanser tehlikesine yol açan etkiler, tedavi süreci, erken teşhisin önemi ve alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendiren Ülkücü Gençler, Vatandaşları kanserin en büyük ilacı olan umutlu olma ve hastalıkla azimli mücadele konusunda bilinçli olmaya davet etti. Gebze Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çağrı Şakar da "Sağlıklı Toplum, Güçlü Millet" sloganıyla başlattığımız sağlık ve çevre duyarlılığı çalışmalarımız devam edecektir. İlçemizde yaşayan herbir vatandaşımızın dertlerini derdimiz bilecek, cemiyetimizin sorunlarına hassasiyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.