Gebze Ulus Mahallesi’ne Yağmur Suyu Altyapı Çalışması

900 METRE YAĞMURSUTU ALTYAPI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlarda Ulus Mahallesinde su baskını yaşanmaması için 900 metre yağmursuyu altyapı imalatı gerçekleştirildi. Tamamlanmak üzere olan iş kapsamında logar kapakları takılırken ızgaraların montajına devam ediliyor.
SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR
İSU Genel Müdürlüğü, yağan aşırı yağışlarda su baskınlarının yaşanmaması için Kocaeli’nin birçok noktasında yağmursuyu altyapı hattı inşa ediyor. Bu alt yapı hatları ile yağmur suları, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor. Vatandaşların talebi ve Büyükşehir ekiplerinin incelemesi sonrasında Gebze Ulus Mahallesinde gerçekleştirilen yağmursuyu altyapı çalışması kısa süre içerisinde tamamlanacak.