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Gebze ve Çayırova müftüsü değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftü atamalarını açıkladı. Yapılan atamalarla Gebze ve Çayırova ilçe müftülerinin yerleri değişti.

Gebze ve Çayırova müftüsü değişti

28 Aralık 2016 Çarşamba 09:33


Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen il müftü yardımcıları ve ilçe müftü atamalarını gerçekleştirdi. Buna göre Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın Balıkesir Gönen İlçe Müftülüğü'ne atanırken, Çayırova Müftüsü İbrahim Kadıoğlu Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftülüğü'ne atandı. Atanan ilçe müftülerinin yerlerine ise Gebze İlçe Müftülüğü'ne Sakarya Sapanca İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Çayırova İlçe Müftülüğü'ne de İstanbul Sancaktepe İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl atandı.

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