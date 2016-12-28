Gebze ve Çayırova müftüsü değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen il müftü yardımcıları ve ilçe müftü atamalarını gerçekleştirdi. Buna göre Gebze İlçe Müftüsü Şaban Apaydın Balıkesir Gönen İlçe Müftülüğü'ne atanırken, Çayırova Müftüsü İbrahim Kadıoğlu Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftülüğü'ne atandı. Atanan ilçe müftülerinin yerlerine ise Gebze İlçe Müftülüğü'ne Sakarya Sapanca İlçe Müftüsü Orhan Örnek, Çayırova İlçe Müftülüğü'ne de İstanbul Sancaktepe İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl atandı.