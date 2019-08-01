Gebze ve Çayırova’da elektrik kesintisi

Bölgemizin elektrik dağıtım hizmetini sunan Sedaş, elektrik kesintileriyle ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı

Yapılan açıklamaya göre 3 Ağustos tarihinde Gebze ve Çayırova ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, 03.08.2019 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Emek Mahallesi, 03.08.2019 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Emek Mah., 03.08.2019 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 08:45 ile 10:15 arasında Emek Mah. , Mevlana Mah. , Yavuz Mah. , Şekerpınar Mah. , 03.08.2019 tarihinde Gebze ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kadıllı Köyü , Kadıllı Mah. , Mudarlı Mah. , Ovacık Köyü , Ovacık Mah. , Tavşanlı Köyü , 03.08.2019 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 08:45 ile 16:45 arasında Emek Mahallesi’nde belirtilen saatler arasında kesinti uygulanacak.