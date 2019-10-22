Gebze Ve Çayırova’da Kesintisiz İçme Suyu İçin 20 Bin M3 Depo İnşa Edildi

Deponun 12 milyon liraya mal olduğunu ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, çeşitli nedenlerle oluşabilecek su kesintisi halinde mevcut depolar ile birlikte iki ilçenin asgari 8 saatlik su ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

MEVCUT DEPO YETERSİZ KALIYORDU.

Gebze ilçesine bağlı 16 mahalleyi besleyen 15.000 m3 kapasiteli Gaziler Su Deposu, ilçenin yüzde 85’lik kısmına içme suyu dağıtıyor. Günlük 287.000 kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan depo, güncel tüketimler göz önüne alındığında 3 ila 4 saat kesintisiz içme suyu sağlayabiliyor.

SANAYI VE NÜFUS ARTIŞI

Ancak, ülkemizin metropol kenti İstanbul’un yanında yer alan ve Kocaeli’nin ‘’Organize Sanayi Merkezi’’ olan bölgenin, her geçen gün artan iş gücü ile birlikte nüfusu da hızla artmaktadır. Önümüzdeki 35 yıllık projeksiyonda Gebze nüfusunun 555 bin kişiye ulaşmasını göz önünde bulunduran İSU Genel Müdürlüğü, herhangi bir arıza ve elektrik kesintisi gibi durumularda oluşabilecek kesintisiz içme suyu temini için ilçeye yeni bir depo inşa çalışmalarına 2018 yılı içerisinde başladı. .

İKİ DEPO BİRLİKTE ÇALIŞACAK.

Gaziler Su Deposu’nun yanında inşa edilen Gaziler 20.000 m3 kapasiteli betonarme içmesuyu deposu, yapım çalışmaları tamamlanarak işletmeye alındı. Yaklaşık 12 milyon liraya mâl olan depo, mevcut 15 bin m3 kapasiteli Gaziler deposu ile birlikte çalışacak. Herhangi bir arıza durumunda birbirlerinin alternatifi olarak çalışacak toplam 35 bin m3 kapasiteli depolar ile iki ilçeye kesintisiz içme suyu verilebilecektir.

SAĞLIK,”KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

Kurum olarak abonelerine daha iyi hizmet sunmak için yatırımlar gerçekleştirdirdiklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, inşaatını tamamladıkları 20.000 m3 kapasiteli depo ile birlikte iki ilçeye kesintisiz su hizmeti sunacaklarını söyledi. İçmesuyu deposunun kurum olarak yaptıkları en büyük depo olduğunu belirten Genel Müdür Sağlık, deponun son teknoloji ürünü cihazlar ile donatıldığını ve içmesuyu SCADA ile online olarak takip ve kontrolünü de yaptıklarını söyledi. Deponun iki ilçeye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Genel Müdür Ali Sağlık,” Abonelerimize kesintisiz içmesuyu ve altyapı hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gebze ve Çayırova ilçelerimize hizmet edecek 20.000 m3 kapasiteli Gaziler Deposu ve mevcut 15.000 m3 kapasiteli depo ile birlikte oluşabilecek kesinti durumunda 8 saat süreyle su verilebilecektir.”dedi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Gaziler dağında yapılan ve işletmeye alınan Gaziler Su Deposu’nun inşaatı nedeniyle bozulan çevre düzenlemeleri de yeniden yapıldı. Yapılacak peyzaj uygulamaları ile birlikte depo ve çevresi, bölgenin cazibe merkezi olmaya devam edecektir.