banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze ve Darıca İlçelerinde Ulaşım Rahatlayacak

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı

Gebze ve Darıca İlçelerinde Ulaşım Rahatlayacak

08 Aralık 2020 Salı 15:20


 

Darıca Cengiz Topel Caddesinde ikinci kısma başlandı

 

Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açtı. Güney kısımdaki imalatlara başlanan cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit haline gelmiş olacak.

 

İLK KISIM TAMAMLANDI

Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey kısımdaki çalışmaları tamamladı. İş kapsamında 20 cm kalığında PMT ve 9 cm kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak. 

 

İSTASYON CADDESİ’NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergâhında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesi’ni yenileyerek genişletiyor. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek.

 













Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den pandemide 238,6 milyonluk destek Büyükşehir’den pandemide 238,6 milyonluk destek
GTÜ BIOS Kariyer Günleri Başlıyor GTÜ BIOS Kariyer Günleri Başlıyor
Belgesel Tadında Tekirdağ`da Devri Alem Belgesel Tadında Tekirdağ`da Devri Alem
Dumlu Baba Erzurumlulardan Vefa Bekliyor! Dumlu Baba Erzurumlulardan Vefa Bekliyor!
İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri İSU Genel Müdürlüğü’nde Görev Değişiklikleri
Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet Hastaların Yüzünü Güldüren 19 Yıllık Hizmet
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den pandemide 238,6 milyonluk...
Pandemi 1. Dönem destekleri kapsamında 126.6 milyon TL destek veren Büyükşehir, 2. dönem kapsamında 112...

Haberi Oku