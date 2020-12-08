Gebze ve Darıca İlçelerinde Ulaşım Rahatlayacak

Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak trafik yoğunluğunu azaltacak olan Darıca Cengiz Topel Caddesi’ndeki çalışmanın ikinci kısmına başlandı





Darıca Cengiz Topel Caddesinde ikinci kısma başlandı

Gebze ile Darıca arasındaki ulaşımı sağlayan İstasyon Caddesi’ne alternatif olacak ve yoğun trafik yükünü hafifletecek olan Cengiz Topel Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Kuzey taraftaki tüm imalatları bitiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolu tek gidiş tek geliş olarak trafiğe açtı. Güney kısımdaki imalatlara başlanan cadde, çalışmalar tamamlandığında 5 şerit haline gelmiş olacak.

İLK KISIM TAMAMLANDI

Proje kapsamında caddeyi kuzey ve güney olmak üzere iki kısımda yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuzey kısımdaki çalışmaları tamamladı. İş kapsamında 20 cm kalığında PMT ve 9 cm kalınlığında binder asfalt serimi yapıldı. Ayrıca 700 metre yaya korkuluğu, 700 metre tretuvar, taş duvar, elektrik alt yapı işleri, yağmur suyu ve ızgara bağlantı imalatları tamamlandı. Güney kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılması ile Büyükşehir ekipleri, imalat çalışmalarına başlayacak.

İSTASYON CADDESİ’NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

İstasyon Caddesi, Gebze ile Darıca ilçesi arasında vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Gebze Tren İstasyonu ve Darıca Çarşı güzergâhında uzanan caddede günün belli bölümlerinde trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Trafik yoğunluğunun yaşanmaması ve vatandaşların daha hızlı seyahat etmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ne alternatif olarak Darıca Cengiz Topel Caddesi’ni yenileyerek genişletiyor. Yenilenen Cengiz Topel Caddesini, Gebze Otogar yönünden gelerek Darıca sahil yönüne giden araçlar da kullanabilecek.



























