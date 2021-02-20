Gebze ve Darıca’da oyun gruplarının onarımı yapıldı

Gebze ve Darıca’da çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Şehrin birçok noktasına çocukların hoşça vakit geçirip eğlenebileceği oyun grupları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu oyun gruplarının bakım ve onarımlarını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Gebze ve Darıca ilçelerindeki çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

HASARLI OYUN GRUPLARI TAMİR EDİLDİ

Çalışma kapsamında Büyükşehir ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerindeki tüm çocuk oyun gruplarını tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde oyun gruplarının hasarlı kısımları onarıldı. Oyun gruplarının eskiyen ve onarılmayacak durumdaki kısımları yenileri ile değiştirildi.

OYUN GRUPLARINA DÜZENLİ BAKIM

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yaz ve bahar ayları öncesinde şehir genelindeki tüm çocuk oyun gruplarının bakımlarını düzenli bir şekilde yapıyor. Yapılan çalışma ile çocukların oyun gruplarında oynarken herhangi bir kaza geçirmesinin de önüne geçilmiş olunuyor.