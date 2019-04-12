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Gebze ve Dilovası’nı karış karış çalışıyoruz

Başkan Büyükakın, Gebze ve Dilovası meclis üyeleriyle bir araya geldi. Yeni dönemin şifrelerini meclis üyelerine aktardı.

Gebze ve Dilovası'nı karış karış çalışıyoruz

12 Nisan 2019 Cuma 11:03

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçilerek görevine başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve beraberindeki meclis üyelerini makamında konuk etti. Gerek tanışma gerekse yeni dönemde hayata geçirilecek projeler kapsamında istişarelerin yapıldığı görüşmede Başkan Büyükakın, “Gebze ve Dilovası ilçemizin ihtiyaçlarını karış karış çalışıyoruz. Seçim öncesi dersimize çok iyi çalışmıştık, bundan sonra da çalışmayı sürdüreceğiz. Hayata geçireceğimiz her projede maksimum verimlilikle hareket edeceğiz. Bu prensiplerde bize en büyük katkıyı yine meclis üyelerimiz verecektir” dedi.

 

“BU KENTE, BU ÜLKEYE VE BU AZİZ MİLLETE HİZMET EDECEĞİZ”

Birlikteliklerde yeni dönemin şifrelerini ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin yeni yaklaşımını meclis üyelerine anlatan Başkan Büyükakın, bir ekip olarak hareket etmenin vurgusunu da yaptı. Gebze ve Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşların kendilerinden ne beklediklerini çok iyi bildiklerini söyleyen Büyükakın, “Hizmet ve eser siyasetimizi, kentimizin her köşesine eşit bir şekilde dağıtacağız. En uzak köyümüzden ilçe merkezlerimizin ihtiyaçlarını bir sistematik içerisinde çözecek, insanımızın yüzündeki tebessümle biz de mutlu olacağız. Halkımızın duasını alacak, hizmetinden asla geri durmayacağız. Çok çalışacağız, birlikte bu kente, bu ülkeye ve bu aziz millete hizmet edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

 

“ONLARI ASLA MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Gebze ve Dilovası ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleriyle olan buluşmasında, alt ve üst yapıdaki yatırımlarla birlikte ulaşım alanlarındaki yeni projeler hakkında bilgi de veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Halkımızın bu kentte yaşamaktan dolayı mutlu olmasını istiyoruz. Onun için ulaşım noktasında yeni atılımlar yapacağız. Darıca-Gebze OSB Metro hattımızın bu noktada çok önemli olduğunu biliyoruz. İnsanımızın bizden beklentileri açıktır. Meclis üyelerimiz her an sahada olacak ve sorumluluklarını yerine getirmede çok çalışacak. Halkımız bize güvendi, desteklerini verdi. Onları asla mahcup etmeyeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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