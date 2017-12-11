Gebze Veteriner İşlerinden 2017 Çalışmaları

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde 1500 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Barınaklara alınan hayvanları sahiplendirme hizmeti de sunan veteriner işleri tarafından 2017’de 152 sokak hayvanının yuva sahibi olması sağlandı.

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde 1500 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının takibinin kolaylaşması için sokak hayvanlarını toplayan Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, topladıkları hayvanların ilk olarak kayıtlarını oluşturup daha sonra küpe takarak numaralandırıyor. Tedaviye muhtaç hayvanların tedavilerini yapan veteriner hekimler, hayvanların bulaşıcı hastalıklardan korunması için aşılarını gerçekleştiriyor. 2017 yılı içerisinde toplam 2 bin 427 sokak hayvanı bu kapsamda kayıt altına alındı.

152 SOKAK HAYVANI SAHİPLENDİRİLDİ

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü barınaklara alınan hayvanları sahiplendirme hizmeti de sunuyor. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 152 sokak hayvanı kendilerine yeni yuva buldu. Barınaklara başvuran vatandaşlar ücretsiz olarak istedikleri hayvanları sahiplenebiliyor. Yetkililer hayvan sahibi olmak isteyen vatandaşların para ile hayvan satın almak yerine barınaklardan sahiplenmeleri konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

BESLENMA NOKTALARINA GÜNLÜK YİYECEK

Gebze’nin belirli bölgelerinde beslenme noktaları oluşturan Gebze Belediyesi veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için günlük olarak bu noktalara yiyecek bırakıyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta sokak hayvanlarının sıkıntı yaşadıklarını ifade eden yetkililer soğuk geçen kış aylarında beslenme noktalarına daha sık mama ve yiyecek bırakıldığı bilgisi verildi.

OKULLARDA HAYVAN SEVGİSİ EĞİTİMİ

Sokak hayvanlarının hayatımızın bir parçası olduğunu ve onlarında yaşama hakkı olduğunu ifade eden yetkililer, okullarda çocuklara hayvan sevgisi konulu eğitimler veriyor. Hayvan sevgisinin küçük yaşta oluşturulmasının önemine değinen yetkililer, “Hayvan sevgisi ile yetişen çocuklar hem sosyal hem de eğitim hayatında daha başarılı oluyor” dedi.

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