GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Yağcılar Ve Elbizli’de Yollar Onarıldı

Büyükşehir, köylerdeki altyapı projelerinden sonra yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

Gebze Yağcılar Ve Elbizli'de Yollar Onarıldı

29 Kasım 2021 Pazartesi 10:28

 


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda saha denetimleri sırasında gördükleri aksaklıkları gideren ekipler bir yandan da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Böylece bakım ve onarım çalışmaları ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor.

 

YOLLAR GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Kış mevsimi öncesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda ihtiyaç görülen Gebze Yağcılar ve Elbizli köylerinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfaltın serildiği yollar onarıldı ve güvenli hale getirildi.

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, Öğrencileri Yalnız Bırakmıyor Başkan Bıyık, Öğrencileri Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir’in 20 Yeni Otobüsü Seferlere Başladı Büyükşehir’in 20 Yeni Otobüsü Seferlere Başladı
Kocaeli’de Tarımın Geleceği Bu Şurada Belirlenecek Kocaeli’de Tarımın Geleceği Bu Şurada Belirlenecek
Emine Erdoğan, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Ve Enstitüleri Ziyaret Etti Emine Erdoğan, TÜBİTAK’ın Gebze Yerleşkesindeki...
Kontrolden Çıkan Otomobilin Devrilmesi Kamerada Kontrolden Çıkan Otomobilin Devrilmesi Kamerada
Gebze Oto Pazarını Başkan Büyükgöz Açtı Gebze Oto Pazarını Başkan Büyükgöz Açtı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık, Öğrencileri Yalnız Bırakmıyor
Her pazartesi gelenek haline getirdiği okul ziyaretlerini aksatmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,...

Haberi Oku