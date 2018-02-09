Gebze yaya köprüsünün ayakları dikiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Yılmaz Mahallesi bölgesinde yaya köprüsü inşa ediyor. Gebze D-100 geçişi üzerinde yapılan yaya köprüsü çelik malzeme kullanılarak oluşturuluyor. Ayak temel uygulamaları tamamlanan köprünün çelik ayaklarının montajına başlandı. Köprünün tabliye imalatı ise atölye ortamında sürdürülüyor. Osman Yılmaz Mahallesi’ndeki köprü Gebze’deki ilk büyük yaya köprüsü olacak.

870 TON ÇELİK KULLANILACAK

87 metre uzunluğa sahip olacak olan yaya köprüsü 4 metre genişliğinde yapılacak. Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör yer alacak. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü bulunacak. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanılacak. Köprü tabliye kenarları cam korkuluk şeklinde düzenlenecek.

HASTANEYE ULAŞIMDA ÖNEMLİ BİR GEÇİT OLACAK

Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü’ne benzer özellikler gösterecek olan yaya köprüsü Gebze’nin kuzey ile güney yaya trafiğinin akışını sağlayacak. D-100 üzerine yapılan köprü önemli bir geçiş hattı olacak. Fatih Devlet Hastanesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar köprü sayesinde kolayca karşıdan karşıya geçebilecekler.