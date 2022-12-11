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Gebze Yeni Bağdat Caddesi Konforlu Ulaşıma Kavuşuyor

Büyükşehir’in vatandaşların daha kullanışlı ve şık yollara kavuşturmak adına yürüttüğü çalışmalar Gebze bölgesinde de hız kesmeden devam ediyor

Gebze Yeni Bağdat Caddesi Konforlu Ulaşıma Kavuşuyor

11 Aralık 2022 Pazar 16:23


 

 

Kocaeli’nin daha sağlıklı bir üstyapıya kavuşması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yolları nakış nakış işliyor. Tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de asfaltlama çalışmaları ile trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakları daha modern hale getiren Büyükşehir, bu bağlamda Gebze’nin kritik noktalarından biri olan Yeni Bağdat Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması yapıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze ilçesinin önemli güzergâhlarından birisi olan Yeni Bağdat Caddesi’nin Cumhuriyet, Beylikbağı ve Mimar Sinan mahallerinden geçen yaklaşık 3 kilometrelik kısmındaki üstyapı yenileme çalışması yapıyor.

 

2.400 M ASFALTLAMA YAPILDI

Yol yenileme, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını geniş bir yelpazede sürdüren Büyükşehir, 7 kilometre uzunluğundaki Gebze Yeni Bağdat Caddesi’nin 4 kilometrelik kısmını geçtiğimiz yıllarda yenilemişti. Ekipler şimdi de, Cumhuriyet, Beylikbağı ve Mimar Sinan mahallelerinden geçen kalan 3 kilometrelik kısımda üstyapı çalışması yapıyor. Cumhuriyet ve Beylikbağı Mahallerinden geçen 2 bin 400 metrelik kısmın asfaltlamasını tamamlayan ekipler, daha önce de Mimar Sinan Mahallesi’nde kalan 600 metrelik kısımda yağmur suyu altyapı çalışması gerçekleştirmişti.

 

1 KM’LİK KALDIRIM YENİLENDİ

Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 1 kilometre kaldırım yenileme çalışması yapan ekipler, bölgedeki çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Çalışmalar tamamlandığında, Cumhuriyet, Beylikbağı ve Mimar Sinan Mahallelerinden geçen cadde hem yayalara hem de araç sürülerine konforlu ulaşım imkânı sunacak.




 

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