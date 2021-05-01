Gebze Yeni Bağdat Caddesi’nde Asfalt Yama Çalışması

Virüs salgınının artmasıyla tam kapanma sürecinde olan vatandaşlarımız, özellikle hafta sonu olması ile büyük oranda evlerinde kalarak bulaş riskini azaltıyor. Vatandaşların evde olması sonucunda trafiğin azalmasını fırsat bilen Büyükşehir ekipleri, şehrin birçok noktasında asfaltlama, asfalt yama ve diğer yol işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde yol onarımı kapsamında asfalt yama çalışması yapılıyor.

CADDENİN BOZULAN KISIMLARINA ASFALT YAMA

Yeni Bağdat Caddesi Gebze ilçe ile ilçe merkezinde Kirazpınar Mahallesi’nde gidiş gelişte vatandaşların sıklıkla kullandığı bir güzergah olarak öne çıkıyor. Cadde de bazı bozulan kısımlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt yama yapılarak onarılıyor.























