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Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahasının inşası için çalışmalara başlandı.

Gebze yeni futbol sahasının kavuşucak

01 Aralık 2020 Salı 12:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için Ekim ayında bir ihale gerçekleştirmişti. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi ilk kazmayı vurdu. Hafta sonu çalışmalara başlayan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, projeyi 200 günde tamamlamayı hedefliyor.

 

4 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILACAK

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50x70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirilecek. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa ediliyor.

 

2 MİLYON 525 BİN TL’YE MAL OLUYOR

Çalışma dahilinde ekipler alanda kazı yapıyor. Önümüzdeki günlerde alanda bulunan tek katlı yapının yıkımı gerçekleştirilecek. İnşasına başlanan yeni futbol sahası ile sporcu ve vatandaşlar, Gebze şehir merkezinde spor yapma imkanı bulacak. Proje toplamda 2 milyon 525 bin TL’ye mal oluyor.

 



AA
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