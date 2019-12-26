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Gebze Yeniden Refah Partisinden Kudüs Konferansına Davet

İlk Kıblemiz, ikinci Mescidimiz, Üçüncü Haremimiz Mescid-i Aksa işgal altında. İşgalci İsrail tüm Dünya’nın gözleri önünde Kudüs’ü Yahudileştiriyor ve Mescid-i Aksa’yı yıkacak kazılara devam ediyor.

Gebze Yeniden Refah Partisinden Kudüs Konferansına Davet

26 Aralık 2019 Perşembe 09:38

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanlığı, Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerini 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 19:30 da

Gebze Kültür Merkezinde düzenleyecekleri bir konferansla masaya yatırıyor.

Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerine çalışmalarıyla tanınan Uluslararası Genç Aktivistler Derneği ile birlikte düzenlenen  " Kudüs’ün Dünü Bugünü Yarını"  adlı programın konuşmacısı Yeniden Refah Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı olacak.

Gebze halkıyla bir araya gelecek olan Genç Aktivistler Genel Başkanı Erkan Helvacı Kudüs’ün Müslümanlar için önemini ve bugün yaşanan insan hakları ihlallerini anlatacak.

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç tüm Gebze halkını programa davet ederken, Filistin topraklarında birçok proje gerçekleştiren Genç Aktivistler Derneğinin Selamet Derneği ile birlikte düzenledikleri Filistin’de Necmettin Erbakan Zeytin Fidanlığı projesine de destek vermeye çağırdı.

 

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