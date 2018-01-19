Gebze Yeşilay'dan Karaosmanoğlu ziyareti

‘’Zararlı alışkanlıklarla mücadelede en büyük güç spordur’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Yeşilay Şube Başkanı Muhammet Yasir Gürbüz ve yönetimini makamında konuk etti. Görüşmede dinamik bir ekiple birlikte zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Gürbüz, Gebze ilçesinde aktif bir şekilde sahada yer aldıklarını belirtti. 20 yaş altında sigara kullanımında daha çok özentinin ve ailedeki kullanımının etkili olduğunun vurgulandığı ziyarette, bağımlılıkla alakalı düşüncelerini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Spor yapmanın, müzikle ve sanatla uğraşmanın yanı sıra kütüphaneleri gençlerle doldurmanın önemini kavramalıyız ki bağımlılıkla mücadele etmede başarılı olalım” ifadelerini sarf etti.

“UNUTMAYALIM Kİ HER İŞİN BAŞI SAĞLIKTIR”

Okullarda öğrencilere verilen uzaklaştırma cezalarının bağımlılıkla mücadeleyi sekteye uğrattığının ifade edildiği görüşmede Başkan Karaosmanoğlu, “Otellerde, lokantalarda, otobüslerin yanı sıra maalesef okullarımızda bile sigaranın içildiği zamanları biliyoruz” hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın öncülüğüyle halkın ortak kullandığı kapalı mekânlarda sigara kullanımının yasaklanması çok yerinde bir karar olmuştur. Vatandaşlarımızın bu konudaki memnuniyetini de görüyor ve biliyoruz. Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır” dedi.

“EBEVEYNLER ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEMEK ZORUNDA”

Arkadaşlık ve dostlukların gençlikte çok önemli olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin çevrelerinde kurdukları arkadaşlıklara dikkat etmemiz gerekmektedir. Onların doğru bir zeminde yaşamlarını sürdürmesi içinde ebeveynler örnek davranışlarda sergilemek zorundalar” diye konuştu. Kadınlar arasında yüzde 70’e yaklaşan sigara kullanımında artışın olduğunu da dikkate çeken Gebze Yeşilay Derneği yöneticileri bu konuda etkin bir şekilde mücadele edeceklerini de söylediler. Gençlerimiz ve kadınlarımız arasında bağımlılıkla alakalı eğitim çalışmaları yapmamız gerekmektedir vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, “Bunun için “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projemiz iyi bir alt zemin olacaktır” açıklamasını yaptı.

“7’DEN 77’YE HER VATANDAŞIMIZA İMKÂN SAĞLIYORUZ”

Ziyarette Gebze Yeşilay Şubesi’ne sürdürülebilir projeler üretilmesini de tavsiye eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele etmede en büyük güç spordur. Büyükşehir olarak insanlarımızın sosyal yönlerinin artması ve zamanlarını doğru kullanmada 7’den 77’ye her vatandaşımıza imkân sağlıyoruz. Bilgi Evleri’nden KO-MEK Kurslarına kadar insanımızın emrindeyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.