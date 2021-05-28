Gebze Yüzme Havuzu Tamamlanıyor

Tüm imalatları tamamlanan Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yüzme havuzunda ufak rötuşlar ile çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Gebze’ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yüzme havuzunda çatı kaplaması işlerinde son rötuşlar yapılırken iç kısımdaki birçok imalat tamamlandı. Yanındaki spor salonu ile Gebze halkına hizmet verecek olan tesisin kısa süre içinde tamamen bitirilmesi planlanıyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Çalışma dahilinde havuzun çatı işleri tümüyle tamamlandı. Proje dahilinde havuz içerisindeki kapı, pencere ve tribün gibi pek çok imalat işi gerçekleştirildi. Havuzların da tamamlandığı yüzme havuzunda şuan ufak rötuşlar ile çevre düzenlemesi yapılıyor.

ÜÇ ADET ÇOK AMAÇLI SALON

Komplekste yer alan eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşuyor. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı üç adet çok amaçlı spor salonu bulunuyor. Zemin katta 6 kulvarlı, 1.5 metre deriliğinde havuz yapıldı.

130 KİŞİLİK TRİBÜN

Havuz 15.60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15.60 çarpı 5.20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunuyor. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alıyor. Havuz toplam inşaat alanı 3 bin 96 metrekare olarak yapıldı. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturuluyor.























