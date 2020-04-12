Gebze Zabıtası denetimde

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu açık olan fırın ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarında kurallara uyulması konusunda tebligatta bulundu ve denetim yaptı.