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Gebze zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekipleri tarafından işyerleri ile ilgili denetimler aralıksız devam ediyor.

Gebze zabıtası denetimlerini sürdürüyor

08 Şubat 2018 Perşembe 11:38

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekipleri tarafından işyerleri ile ilgili denetimler aralıksız devam ediyor. Ocak ayı içerisinde Gebze’ye ait tüm mahallelerde faaliyet gösteren gıda üreten veya satan iş yerleri başta olmak üzere toplam 120 adet işyeri mevzuatlara uygunluk konusunda denetlendi. Ocak ayı içinde; söz konusu denetimlerde 120 işyerinden 26’sının belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın ticari faaliyet gösterdiği tespit edilerek haklarında yasal işlemler başlatıldı. Ayrıca yasalar çerçevesinde faaliyet göstermeyen, çevreyi rahatsız eden ve halk sağlığını tehlikeye sokabilecek niteliklerde faaliyet gösteren 4 adet işyeri ticari faaliyetten men edildi.

 DENETİM KOMİSYONU DENETLEDİ

 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gebze İlçe Sağlık Grup Başkanlığı yetkilileri tarafından oluşturulmuş Denetim Komisyonu tarafından ilçemizde bulunan, içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, ticarethanelerinde bulunduğu 486 adet mekan denetime tabi tutuldu. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim çalışmalarıyla vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarını amaçlamakta. Vatandaşlarımızın şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve zabıta@gebze.bel.tr den Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları önemle rica olunur.

 

 

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