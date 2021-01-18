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Gebze Zabıtası Denetimlerini Sürdürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

Gebze Zabıtası Denetimlerini Sürdürüyor

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:42

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplara yönelik denetim çalışması başlattı. Gıda Mühendisi, Gıda Teknikeri ve Veteriner Hekim eşliğinde kasapları ziyaret eden ekipler; işyerlerinin faaliyet gösterebilmesi için temin edilmesi gereken resmi belgelerin yanı sıra sağlık karneleri, genel temizlik, hijyen, fiyat listesi, çalışanlarda iş gömleği, bone giyilip giyilmediği ve satışa sunulan ürünlerin halk sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı hususları inceledi. Denetimlerde mevzuata aykırı olan ve halk sağlığı açısından tüketime uygun olmayan koşullarda faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta Müdürlüğünce vatandaşların şüpheli bir durumla karşılaştıklarında şikayetlerini 0262 641 78 08 veya Alo 153 ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.








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